Россия готова предоставить свои вакцины от коронавируса нуждающимся странам — Путин

Речь идет в том числе о первой зарегистрированной в мире вакцине от коронавируса «Спутник V». «Готова и вторая российская вакцина — «Эпиваккорона» новосибирского научного центра «Вектор», — добавил президент РФ. — На подходе третья российская вакцина».

Как отметил Владимир Путин, масштаб пандемии обязывает задействовать все имеющиеся ресурсы и разработки. «Общая цель государств — сформировать портфель вакцинных препаратов и обеспечить все население планеты надежной защитой», — уверен он.

«Это значит, что работы, уважаемые коллеги, хватит на всех, — сказал российский лидер. — И мне кажется, что это тот случай, когда конкуренция может быть неизбежна, но мы должны исходить прежде всего из соображений гуманитарного характера и поставить во главу угла именно это».