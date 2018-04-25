Россия готова вместе с США заморозить число ядерных боезарядов при продлении ДСНВ на год

Россия в случае продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на год готова вместе с американской стороной заморозить количество ядерных боезарядов на этот срок при отсутствии дополнительных требований США, сообщает ТАСС.

«Россия предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов. Эта позиция может быть реализована строго и исключительно при том понимании, что заморозка боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США», — говорится в заявлении МИД РФ.

В МИД также добавили, что в случае соглашения с Вашингтоном на этих основаниях выигранное в результате продления ДСНВ время можно будет использовать для комплексных двусторонних переговоров о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями с обязательным рассмотрением всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность.