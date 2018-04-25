Россия и Беларусь продолжат консультации по интеграции

Он уточнил, что сохранение условий поставок касается только 2020 года. «На весь 2020 год», — пояснил он, отвечая на вопрос, на какой срок распространяются достигнутые договоренности.

«Что касается поставки нефти, которая была предметом долгих обсуждений в СМИ, то мы с правительством Российской Федерации вместе будем оказывать содействие достижению соглашений с белорусскими потребителями и производителями нефти в нашей стране, — сказал Козак. — Мы не можем сегодня резко поменять условия регулирования нашей нефтяной отрасли: вы знаете, цены на сырую нефть формируются рынком, а административно не регулируются».

Он отметил, что предоставление скидок Беларуси на нефть потребовало бы введение госрегулирования рынка. «Если предоставлять скидки, нам необходимо было бы вводить государственное регулирование нефтяного рынка, что мы сделать не сможем, мы не можем менять постоянно правила игры, ставить в непонятное положение наши нефтяные компании», — сказал Козак. Замглавы администрации президента пообещал, что российские власти будут содействовать достижению соответствующих соглашений, которые обеспечили бы Беларусь необходимыми объемами нефти.

Козак подчеркнул, что поставки впредь будут осуществляться на прежней коммерческой основе. «У нас общий рынок, у нас есть задача устранить противоречия на единой таможенной границе и дифференциации правил регулирования рынка», — уточнил он, сделав акцент на том, что российский и белорусский нефтяные рынки едины. «На тех же условиях, на которых продается нефть на российском рынке, на тех же она продается и на белорусском рынке, нет отличий», — добавил замглавы администрации. Он заверил, что Россия «будет способствовать достижению коммерческих договоренностей между потребителями в Беларуси и российскими нефтяными компаниями».

При этом, по словам Козака, объемы поставок в текущем году будут зависеть от достижения договоренностей. «Объемы поставок, цену поставок мы не регулируем, у нас регулируется только один показатель — это доступ к нефтепроводному транспорту, когда такой доступ на внешние рынки предоставляется пропорционально объему добычи, — пояснил Козак. — Мы договорились, что в случае достижения договоренностей, мы не будем придерживаться этого правила, будем допускать нефтяные компании, которые достигли договоренностей с белорусскими потребителями, к трубопроводному транспорту независимо от объема добычи». Замглавы администрации президента подчеркнул, что такая схема уже работает. Группа компаний «Руснефть» работает на таких условиях.

