Россия и Беларусь расширяют сотрудничество спецслужб

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«Руководители спецслужб обсудили результаты и перспективы взаимодействия в сфере обеспечения национальных интересов России и Белоруссии в условиях агрессивной политики США и стран Запада на российском и белорусском направлениях», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Службы внешней разведки (СВР) России по итогам рабочей встречи в Витебске между директором СВР Сергеем Нарышкиным и председателем КГБ Беларуси Иваном Тертелем.

В документе критикуются предполагаемые попытки Запада дестабилизировать политическую и социально-экономическую ситуацию в России и Беларуси. Аналогичные заявления в прошлом делал и правитель Беларуси Александр Лукашенко, который оказался в глубокой изоляции на мировой арене после президентских выборов в августе 2020 года, омраченных обвинениями в масштабной фальсификации результатов голосования.