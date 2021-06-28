Россия и Китай продлили договор о добрососедстве

«Мир входит в эпоху неустойчивости и радикальных изменений, на фоне того, как развитие человечества сталкивается с многими кризисами, тесное сотрудничество Китая и России придает позитивную энергию мировому сообществу, создавая эталон новой модели международных отношений», — приводит телеканал слова Си Цзиньпина.

«Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве установил понятие передающейся из поколения в поколение дружбы, отвечающей фундаментальным интересам обеих стран. Это соответствует тенденциям эпохи, направленным на мир и развитие, а также являет собой практический и живой пример создания нового типа международных отношений и сообщества с единой судьбой», — добавил председатель КНР.

«Уверен, что, руководствуясь духом договора, независимо от того, как много склонов или ям будет у нас на пути, Китай и Россия будут прикладывать все усилия и продолжат уверенно идти вперед», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Российско-китайский Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был подписан президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Цзян Цзэминем. Срок его действия составлял 20 лет.