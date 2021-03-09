Россия и Китай создадут совместную станцию на Луне

«Китай и Россия используют совместный опыт и научные технологии, чтобы создать дорожную карту для строительства международной исследовательской станции на Луне», — добавили в CNSA.

Сотрудничество двух стран в данной сфере предполагает как изучение лунной поверхности, так и реализацию совместных проектов на орбите Луны.