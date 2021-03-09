Россия и Китай создадут совместную станцию на Луне

Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). Об этом сообщили Роскосмос и CNSA во вторник, 9 марта.
Меморандум от имени правительств подписали гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь.
«Госкорпорация «Роскосмос» и CNSA <…> будут содействовать сотрудничеству по созданию МНЛС с открытым доступом для всех заинтересованных стран и международных партнеров, имея цель укреплять научно-исследовательское взаимодействие и продвигать исследование и использование космического пространства в мирных целях в интересах всего человечества», — заявили в Роскосмосе.
Церемония подписания прошла в режиме видеоконференции.
«Китай и Россия используют совместный опыт и научные технологии, чтобы создать дорожную карту для строительства международной исследовательской станции на Луне», — добавили в CNSA.
Сотрудничество двух стран в данной сфере предполагает как изучение лунной поверхности, так и реализацию совместных проектов на орбите Луны.korrespondent.net