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Россия и Китай запустили газопровод Сила Сибири

Фото gazprom.ru

Россия начала поставки газа в Китай по газопроводу Сила Сибири. Старт эксплуатации газопровода был дан в ходе телемоста с участием президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и главы Газпрома Алексея Миллера в понедельник, 2 декабря, сообщает ТАСС.

После запуска Путин заявил, что взаимодействие России и Китая в сфере энергетики выходит на новый уровень.

Путин напомнил, что за 30 лет по газопроводу Сила Сибири в Китай будет поставлено свыше триллиона кубических метров газа. Он добавил, что по завершении проекта ее протяженность по территории России составит около 3 тыс. км.

По его словам, для России «этот проект важен еще и потому, что газ по трубопроводу пойдет не только на экспорт, но и на Амурский газоперерабатывающий завод, который станет одним из самых мощных в мире».

Си Цзиньпин, в свою очередь, призвал обеспечить безопасность, надежность и экологичность при эксплуатации газопровода Сила Сибири. 

Сила Сибири — магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Стоимость строительства изначально оценивалась в 800 млрд рублей, однако позже стоимость была пересмотрена до 1,1 трлн руб.

Напомним, в мае 2014 года Газпром и китайская компания CNPC подписали 30-летний контракт на поставки российского газа. Общая сумма контракта составляет около 400 млрд долларов, объем поставок – 38 млрд куб. метров газа ежегодно.

korrespondent.net

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