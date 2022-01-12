Россия и НАТО договорились провести серию встреч по ограничениям на ракетные вооружения

Фото pixabay.com

Россия и НАТО договорились провести серию встреч, чтобы договориться о взаимных и проверяемых ограничениях на ракетные вооружения в Европе. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

«Мы готовы назначить серию встреч по разным темам, включая по ограничениям на ракетные вооружения в Европе. Российская сторона дала понять, что не готова сегодня назначать встречу, но я приветствую, что есть готовность к диалогу», — сказал он.