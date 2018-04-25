Россия и Польша открывают автобусное сообщение

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19 сентября восстанавливается движение пассажирских автобусов через российско-польскую границу. Данные об этом опубликованы на сайте автовокзала Калининграда: уже есть первые рейсы из Калининграда в Гданьск.

Согласно постановлению российского правительства, международный автобус доступен для ряда категорий граждан иностранных государств и РФ: имеющих вид на жительство за рубежом или выезжающих на учебу / работу или ухода за близкими родственниками.

Маршрут Калининград-Гданьск запускается по следующей схеме: на пропускном пункте «Мамоново-2 — Гжехотки» пассажиры переходят российско-польскую границу и пересаживаются в автобус сопредельного государства. Это условие действует и для российских, и для польских автобусов.

Ранее, 10 марта был введен сан.контроль на границы России и Польши и приостановлено пассажирское автобусное сообщение и движение на легковом транспорте.