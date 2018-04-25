Россия и Турция согласовали создание центра по контролю за прекращением огня в Карабахе

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Меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе подписан по итогам переговоров по видеосвязи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и главы военного ведомства Турции Хулуси Акара. Об этом сообщило в среду Минобороны РФ, передает ТАСС.

«По итогам переговоров подписан меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта», — сообщили в военном ведомстве. Меморандумом определены задачи и принципы совместного центра по мониторирнгу.

Как отметили в Минобороны РФ, по мнению Шойгу, достигнутые президентами России и Азербайджана и премьер-министром Армении договоренности, а также введение российских миротворцев в зону конфликта позволили прекратить огонь, остановить кровопролитие и создать условия для возвращения к мирной жизни.

«Присутствие российских миротворцев обеспечит стабильность в кризисном регионе, остановит потоки беженцев, будет способствовать их возвращению к местам проживания», — подчеркнул Шойгу. Он также добавил, что «решение о создании совместного мониторингового центра позволит осуществлять надежный контроль за соблюдением сторонами режима прекращения боевых действий и сформирует твердую основу для урегулирования застарелого конфликта».

Совместный центр по контролю за прекращением огня будет находиться на территории Азербайджана. Отмечается, что центр будет осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении сторонами режима прекращения огня и других действий, нарушающих достигнутые договоренности. На него также возлагается задача фиксирования нарушений путем применения визуального наблюдения, беспилотных летательных аппаратов, а также оценки данных от других источников. Центр станет органом для рассмотрения любых жалоб, вопросов или проблем, связанных с нарушениями достигнутых договоренностей.