Россия информировала Литву о введении бесплатных эл. виз в Калининградскую область

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Россия официально информировала Литву о том, что с первого июля жители Литвы могут получить бесплатную электронную визу для поездок в Калининградскую область.

МИД Литвы среду сообщил, что получил соответствующую ноту России.

«Согласно ноте, для поездок в Калининградскую область с туристическими, коммерческими или гуманитарными целями граждане Литвы смогут получить бесплатную электронную визу», – говорится в пресс-релизе МИД.

Не менее чем за четыре календарных дня до намечающейся поездки граждане Литвы должны заполнить электронную форму на сайте МИД России.

Как говорится в сообщении, такая виза действительна 30 дней и разрешает пребывание в Калининградской области не более восьми суток с момента въезда. Въезд на другие территории России с этой визой невозможен.