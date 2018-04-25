Россия, Китай и Куба избраны в Совет по правам человека ООН

В Генассамблее ООН состоялось голосование по 15 вакантным местам в Совете по правам человека. Всего в совет состоит из 47 стран-членов, каждая из которых избирается на три года.

На сайте СПЧ говорится: «Генеральная Ассамблея принимает во внимание вклад государств-кандидатов в поощрение и защиту прав человека, а также их добровольные обязательства и обещания в этом отношении».

В результате голосования в СПЧ вошли Великобритания, Франция, Россия, Боливия, Китай, Кот-д’Ивуар, Габон, Куба, Малави, Мексика, Непал, Пакистан, Сенегал, Украина и Узбекистан. Трехлетняя каденция новых членов начнется с 1 января 2021 года.

Государственный секретарь США Майк Помпео, комментируя итоги голосования, заявил, что Генеральная ассамблея ООН вновь проголосовала за страны с ужасными показателями в области прав человека, включая Китай, Россию и Кубу.