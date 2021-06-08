Россия может расширить ограничения на экспорт продуктов питания

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Россия может расширить ограничения на экспорт основных продуктов питания, чтобы защитить потребителей на внутреннем рынке от роста цен, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. Его слова приводит газета Financial Times, передает ТАСС.

Как заявил изданию Решетников, ограничения на экспорт, которые он назвал ценовым «амортизатором», также призваны побудить отечественных производителей больше инвестировать в производство. «Это один из наших источников роста за счет добавления новых производственно-сбытовых цепочек — зерно подталкивает животноводство вперед, животноводство продвигает вперед молоко и так далее», — сказал он.