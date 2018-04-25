Россия может возобновить авиасообщение в августе

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«Интерфакс» со ссылкой на протокол заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России сообщает, что международное сообщение будет открываться в два этапа.

Штаб учёл предложения Минтранса, Росавиации и «Аэрофлота». Список стран для первого этапа возобновления воздушного сообщения подготовят МИД РФ, Роспотребнадзор и Росавиация.

По данным «Интерфакса», в этот список вошли Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка. По мнению специалистов Роспотребнадзора, эти страны полностью соответствуют критериям оценки эпидемической ситуации, которые разработало само ведомство.

Роспотребнадзор разработает критерии оценки эпидситуации в зарубежных странах, Минтранс оценит готовность международных аэропортов к открытию авиасообщения.