Россия начала крупные учения флота в Черном море

Фото Минобороны РФ

Порядка 20 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота России вышли в море из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске для проведения учений с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб. Об этом сообщает Минобороны РФ в понедельник, 20 сентября.

«В мероприятии задействованы ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, тральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолеты», – говорится в сообщении.

Указано, что на морских полигонах экипажи кораблей выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы в составе разнородных тактических групп, проведут комплекс учений по ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту, а также по отражению атаки условного противника с воздуха.