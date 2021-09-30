Россия начала поставки БТР-82А в Беларусь

Фото t.me/modmilby

В Беларусь поступила первая партия российских бронетранспортеров БТР-82А. Вторая партия ожидается в ноябре нынешнего года. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси в своем Telegram-канале.

«На железнодорожную станцию Озерище в Минске прибыла первая партия БТР-82А производства АО Арзамасский машиностроительный завод. Основная часть новой бронетехники поступит на вооружение 120-й отдельной механизированной бригады. Несколько единиц БТР-82А получат 72 ОУЦ (Объединенный учебный центр) и Военная академия Беларуси», — говорится в сообщении. ​​​

По данным пресс-службы, перевооружение проходит в плановом порядке для замены гусеничной бронированной техники механизированных бригад на колесную. В Минобороны отметили, что на прибывшую партию БТР-82А установлены средства связи ОАО Агат-Систем и прицелы ОАО Пеленг белорусского производства.