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Россия начала поставки БТР-82А в Беларусь

Фото t.me/modmilby

В Беларусь поступила первая партия российских бронетранспортеров БТР-82А. Вторая партия ожидается в ноябре нынешнего года. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси в своем Telegram-канале.

«На железнодорожную станцию Озерище в Минске прибыла первая партия БТР-82А производства АО Арзамасский машиностроительный завод. Основная часть новой бронетехники поступит на вооружение 120-й отдельной механизированной бригады. Несколько единиц БТР-82А получат 72 ОУЦ (Объединенный учебный центр) и Военная академия Беларуси», — говорится в сообщении. ​​​

По данным пресс-службы, перевооружение проходит в плановом порядке для замены гусеничной бронированной техники механизированных бригад на колесную. В Минобороны отметили, что на прибывшую партию БТР-82А установлены средства связи ОАО Агат-Систем и прицелы ОАО Пеленг белорусского производства.

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Кроме того, проинформировали в военном ведомстве, в Беларусь прибыли и две единицы БРЭМ-К — бронированной ремонтно-эвакуационной машины на шасси БТР-80. Они предназначены для оснащения 120-й и 6 отдельных механизированных бригад.

В Минобороны уточнили, что вторая партия бронетехники из батальонного комплекта БТР-82А ожидается в ноябре этого года.

БТР-82А — новейший российский образец колесной бронированной техники, принятый на вооружение Вооруженных сил Российской Федерации в 2013 году и пришедший на смену советскому БТР-80. Бронемашины такой модели также используются в армиях Азербайджана и Казахстана.

korrespondent.net

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