Россия направила в ВОЗ документы на вторую COVID-вакцину

Россия направила во Всемирную организацию здравоохранения документы по вакцине от коронавируса COVID-19 ЭпиВакКорона, которую разработал научный центр Вектор Роспотребнадзора. Об этом сказала главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова, сообщает Интерфакс .

«8 декабря во Всемирную организацию здравоохранения направлены документы на еще одну вакцину российскую – это вакцина ЭпиВакКорона, и мы ждем решения ВОЗ», – сказала Попова на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

ЭпиВакКорона была зарегистрирована 14 октября. В настоящее время она проходит третью фазу клинических исследований. До конца года будет выпущено 50 тысяч доз вакцины, 5 тысяч направят на проведение исследований, оставшиеся будут вводиться в гражданский оборот. Массовое производство вакцины запланировано на начало 2021 года.