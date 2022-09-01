Россия не будет отвечать на визовые ограничения ЕС

Россия не будет вводить ответных мер на визовые ограничения Евросоюза, заявил в четверг, 1 сентября, глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Я считаю, что в ответ на шенгенские «стены», которые сейчас пытаются выстраивать, нам не нужно закрываться, не нужно отвечать взаимностью и коллективно наказывать граждан европейских стран», — сказал он.
Накануне Евросоюз пришел к соглашению о приостановке упрощенной процедуры выдачи виз гражданам России, хотя предлагалось ввести полный запрет на выдачу виз.korrespondent.net