Россия не будет поставлять газ бесплатно

У него уточнили, действительно ли на этой неделе прекратятся поставки российского газа в адрес финской компании Gasum.

«Мы не имеем информации о всех компаниях, с которыми контракты заключены у Газпрома. Это не наша прерогатива. По деталям нужно спрашивать, конечно, в Газпроме», — ответил представитель Кремля.

Новая система оплаты российского газа

Президент РФ 31 марта подписал указ № 172 «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа». В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

В уполномоченном финансовом институте — Газпромбанке — для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа «К». Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на Московской бирже и переводит рубли «Газпрому». Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным.

Если это условие не будет исполнено — поставки прекращаются.

Польша и Болгария в связи с отказом принять новую систему расчетов уже утратили возможность получения российского газа.