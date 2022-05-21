Россия не будет поставлять газ бесплатно

Россия не будет бесплатно поставлять газ в страны, которые отказались от перехода на новую схему оплаты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Очевидно, что бесплатно никто никому ничего поставлять не будет», — сказал Песков журналистам.
У него уточнили, действительно ли на этой неделе прекратятся поставки российского газа в адрес финской компании Gasum.
«Мы не имеем информации о всех компаниях, с которыми контракты заключены у Газпрома. Это не наша прерогатива. По деталям нужно спрашивать, конечно, в Газпроме», — ответил представитель Кремля.
Новая система оплаты российского газа
Президент РФ 31 марта подписал указ № 172 «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа». В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.
В уполномоченном финансовом институте — Газпромбанке — для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа «К». Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на Московской бирже и переводит рубли «Газпрому». Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным.
Если это условие не будет исполнено — поставки прекращаются.
Польша и Болгария в связи с отказом принять новую систему расчетов уже утратили возможность получения российского газа.