Россия обещает принять меры, если Запад не ответит

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Глава МИД России Сергей Лавров обещает, что Москва примет меры, если Запад не даст конструктивного ответа на предложения по гарантиям безопасности, пишет ТАСС.

«Если конструктивного ответа не последует, и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва, как не раз заявлял президент, предпримет необходимые ответные меры. В любом случае все должны исходить из того, что безопасность России и ее граждан — безусловный приоритет, и она будет надежно обеспечена при всех обстоятельствах», — сказал он.

Лавров сообщил, что США обещают передать ответы на этой неделе.

«В зависимости от содержания этого ответа мы будем готовить совместно с нашими коллегами из других ведомств предложения президенту о дальнейших шагах. Замотать наши проекты в бесконечных дискуссиях, а такая линия отчетливо просматривается, особенно в попытках сбросить всю эту тематику в ОБСЕ, либо путем настойчивых призывов Евросоюза найти и ему место в этих дискуссиях, мы не дадим. Замотать нашу инициативу мы не дадим», — заявил российский министр.

Отметим, заместитель Лаврова Александр Грушко ранее заявил, что РФ уже получила некоторые устные ответы от Запада, а теперь ждет письменные.