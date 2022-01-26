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Россия обещает принять меры, если Запад не ответит

Фото mid.ru

Глава МИД России Сергей Лавров обещает, что Москва примет меры, если Запад не даст конструктивного ответа на предложения по гарантиям безопасности, пишет ТАСС.

«Если конструктивного ответа не последует, и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва, как не раз заявлял президент, предпримет необходимые ответные меры. В любом случае все должны исходить из того, что безопасность России и ее граждан — безусловный приоритет, и она будет надежно обеспечена при всех обстоятельствах», — сказал он.

Лавров сообщил, что США обещают передать ответы на этой неделе.

«В зависимости от содержания этого ответа мы будем готовить совместно с нашими коллегами из других ведомств предложения президенту о дальнейших шагах. Замотать наши проекты в бесконечных дискуссиях, а такая линия отчетливо просматривается, особенно в попытках сбросить всю эту тематику в ОБСЕ, либо путем настойчивых призывов Евросоюза найти и ему место в этих дискуссиях, мы не дадим. Замотать нашу инициативу мы не дадим», — заявил российский министр.

Отметим, заместитель Лаврова Александр Грушко ранее заявил, что РФ уже получила некоторые устные ответы от Запада, а теперь ждет письменные.

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