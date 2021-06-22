Россия обсудит с США реализацию заявлений о стратегической стабильности

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Российская сторона обсудит с Госдепом реализацию заявлений о стратегической стабильности. Об этом глава российской дипмиссии в Вашингтоне Анатолий Антонов проинформировал журналистов в понедельник на мероприятии в посольстве, сообщает ТАСС.

«Удалось связаться сегодня с коллегами из Госдепа, в ближайшие дни состоятся конкретные встречи, чтобы обсудить, что конкретно мы можем сделать, чтобы реализовать положения совместного документа о стратегической стабильности», — сказал он.