Россия обвиняет США во вмешательстве в выборы

«Мы вызываем американского посла и предоставляем ему возможность ознакомиться с фактологической стороной наших не только подозрений, но и конкретных претензий», — заявила дипломат.

Она уточнила, что посольство РФ в США предоставляет данные материалы и информацию как Госдепу, так и в Совет национальной безопасности.

Об этом в ходе заседания Временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России рассказал заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Олег Гаврилов.

Он отметил, что 10 сентября посол США Джон Салливан был вызван в МИД РФ, где ему было «заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела России».

«Демарш был продублирован в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности по линии посольства России в Вашингтоне. Речь идет о конкретных фактах, переданных американской стороне для изучения и реакции, о чем вчера напомнил министр, в отличие от непрекращающегося годами потока ничем не подкрепленных претензий из-за океана в адрес России с бездоказательными обвинениями в мифическом вмешательстве в американскую демократию», — сказал он.

«Развитие событий в последнее время убеждает нас в оправданности наших давних опасений в непосредственной вовлеченности ряда западных IT-монополистов в попытки вмешательства во внутренние дела РФ и дискредитации предстоящих выборов в Госдуму. Заблаговременно предупреждаем о неприемлемости любых форм подобной деятельности», — указал Гаврилов.

Напомним, выборы в Госдуму России стартую завтра и продлятся три дня.