Россия обвиняет США во вмешательстве в выборы

В России заявили о вмешательстве США в электоральный процесс в преддверии выборов в Госдуму. С такими обвинениями выступила представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.
«Мы готовимся к нашим выборам, досрочная их часть уже стартовала, завтра стартует основная часть, и мы фиксируем вмешательство США», — заявила она.
Захарова пообещала, что РФ предоставит американской стороне факты вмешательства.
«Мы вызываем американского посла и предоставляем ему возможность ознакомиться с фактологической стороной наших не только подозрений, но и конкретных претензий», — заявила дипломат.
Она уточнила, что посольство РФ в США предоставляет данные материалы и информацию как Госдепу, так и в Совет национальной безопасности.
Об этом в ходе заседания Временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России рассказал заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Олег Гаврилов.
Он отметил, что 10 сентября посол США Джон Салливан был вызван в МИД РФ, где ему было «заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела России».
«Демарш был продублирован в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности по линии посольства России в Вашингтоне. Речь идет о конкретных фактах, переданных американской стороне для изучения и реакции, о чем вчера напомнил министр, в отличие от непрекращающегося годами потока ничем не подкрепленных претензий из-за океана в адрес России с бездоказательными обвинениями в мифическом вмешательстве в американскую демократию», — сказал он.
«Развитие событий в последнее время убеждает нас в оправданности наших давних опасений в непосредственной вовлеченности ряда западных IT-монополистов в попытки вмешательства во внутренние дела РФ и дискредитации предстоящих выборов в Госдуму. Заблаговременно предупреждаем о неприемлемости любых форм подобной деятельности», — указал Гаврилов.
Напомним, выборы в Госдуму России стартую завтра и продлятся три дня.