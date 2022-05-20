Россия объявила о перекрытии газа для Финляндии

Российский газовый монополист Газпром прекратит поставки газа в Финляндию с 21 мая. Об этом сообщила финская газовая компания Gasum со ссылкой на письмо от компании Газпром экспорт в пятницу, 20 мая.
«Газпром экспорт сообщил Gasum, что поставки природного газа в Финляндии по контракту Gasum будут прекращены в субботу, 21 мая 2022 года в 07:00», – говорится в сообщении.
Отмечается, что с завтрашнего дня, Gasum будет поставлять газ своим потребителям с источников через трубопровод Balticconnector. Газозаправочные станции Gasum в районе газовой сети продолжат работу в штатном режиме.
«Очень жаль, что поставки природного газа по нашему контракту на поставку теперь будут прекращены. Однако мы тщательно подготовились к этой ситуации и при условии, что не будет сбоев в газотранспортной сети, мы сможем обеспечить всех наших потребителей газом в ближайшие месяцы», – заявил президент Gasum Мика Вильянен.
Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна готова быстро отказаться от российского природного газа и нефти. По ее словам, речь идет о неделях или месяцах, а не о годах.
Тажке сообщалось, что в марте Финляндия сократила импорт нефти из РФ на 70%.
Напомним, 27 апреля Газпром объявил о прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию. Страны не захотели оплачивать газ по новому механизму, который предложила Москва. Таким образом Россия теряет все больше клиентов в Европе.korrespondent.net