Россия объявила о перекрытии газа для Финляндии

Отмечается, что с завтрашнего дня, Gasum будет поставлять газ своим потребителям с источников через трубопровод Balticconnector. Газозаправочные станции Gasum в районе газовой сети продолжат работу в штатном режиме.

«Очень жаль, что поставки природного газа по нашему контракту на поставку теперь будут прекращены. Однако мы тщательно подготовились к этой ситуации и при условии, что не будет сбоев в газотранспортной сети, мы сможем обеспечить всех наших потребителей газом в ближайшие месяцы», – заявил президент Gasum Мика Вильянен.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна готова быстро отказаться от российского природного газа и нефти. По ее словам, речь идет о неделях или месяцах, а не о годах.

Тажке сообщалось, что в марте Финляндия сократила импорт нефти из РФ на 70%.

Напомним, 27 апреля Газпром объявил о прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию. Страны не захотели оплачивать газ по новому механизму, который предложила Москва. Таким образом Россия теряет все больше клиентов в Европе.