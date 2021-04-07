Россия объявила проверку боеготовности армии

Фото Минобороны России

Минобороны России проводит контрольные проверки боеготовности Вооруженных сил РФ, сообщил во вторник, 6 апреля, министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

«В соответствии с планом подготовки вооруженных сил в органах военного управления, соединениях и воинских частях начались контрольные проверки. Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений. Требую обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники», — сказал Шойгу.

Так, в течение апреля будет проведено 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке.

Проверкам подвергаются все виды и рода войск вооруженных сил.