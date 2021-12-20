Россия официально вышла из Договора по открытому небу

Российская Федерация в субботу, 18 декабря, официально вышла из группы стран — участников Договора по открытому небу (ДОН), таким образом приостанавливая выполнение своих обязательств по данному соглашению.

Договор, к которому Москва присоединилась без малого 20 лет назад, долгое время играл важную роль в деле укрепления доверия в сфере безопасности, так как предоставлял его участникам право совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Россия строго придерживалась своих обязательств в рамках соглашения и, несмотря на многочисленные нарушения со стороны своих партнеров, оставалась открытой к диалогу. Однако выход Вашингтона из ДОН в ноябре прошлого года из-за якобы нарушения Москвой ряда его пунктов не оставил для российских представителей выбора, так как без участия США документ окончательно утратил свою жизнеспособность.

Попытки как РФ, так и западных партнеров убедить американцев вернуться к выполнению ДОН не увенчались успехом. В итоге 18 июня вступил в силу закон о денонсации Россией этого соглашения. Согласно документу Москва вышла из договора ровно через шесть месяцев после направления уведомления оставшимся странам-участникам.