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Россия определила список «недружественных» стран

Автор: Крылов Иван — собственная работа, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org

Правительство России утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России «недружественные действия». 

В список вошли: Австралия, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

Распоряжение подготовили в рамках Указа Президента от 5 марта 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

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Согласно документу, государство, российские граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях.

NEWSru.co.il

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