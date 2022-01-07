Россия – основной торговый партнер Литвы

Департамент статистики сообщил, что в октябре 2021 года экспортировано товаров на 3,20 млрд евро, импортировано на 3,54 млрд евро. Товаров литовского происхождения экспортировано на 1,99 млрд евро. Дефицит внешней торговли составил 336,9 млн евро. В январе-октябре прошлого года Литва больше всего экспортировала в Россию.

За месяц (октябрь 2021 г. по сравнению с сентябрем 2021 г.) экспорт увеличился на 2,6%, импорт — на 5,1%. Увеличение экспорта связано с ростом экспорта электромашин, оборудования и их запчастей (12,4%), машин и механического оборудования, их запчастей (11,1%), разных химических продуктов (18,2%).

Рост импорта был обусловлен увеличением импорта железа и стали (61,4%), электромашин, оборудования и их запчастей (11,5%), удобрений (91%). Экспорт товаров, за исключением минеральных продуктов, увеличился на 2,8%, импорт — на 6,1%. Экспорт товаров литовского происхождения сократился на 0,9%, без учета минеральных продуктов — на 0,8%.

В январе-октябре 2021 года Литва больше всего экспортировала в Россию (10,7%), Латвию (9,5%), Германию (8,4%) и Польшу (7,7%), а импортировала из Германии (12,8%), Польши (12,2%), России (11,5%), Латвии (7,7%). Товаров литовского происхождения больше всего экспортировалось в Германию (10,3%), США (9,1%), Польшу (7,2%), Латвию (7,1%) и Нидерланды (6,3%).

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ