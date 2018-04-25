Россия остановила экспорт зерна

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Россия не будет продавать зерновые за пределы ЕАЭС до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

По мнению представителей министерства, ограничительная мера позволит стабилизировать цены на зерновые и обеспечить внутренние потребности страны в зерне и продуктах его переработки.

«После вывоза всего задекларированного в рамках квоты зерна экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, будет остановлен до 1 июля 2020 года. ФТС прекращен выпуск новых деклараций для целей экспорта», — отмечается в сообщении.

Российское аграрное ведомство отмечает, что 26 апреля 2020 года нетарифная квота на экспорт зерна из России в размере 7 млн тонн, которая была установлена с 1 апреля текущего года, выбрана в полном объеме.