Россия отказалась обсуждать передачу островов Японии

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Российская сторона не стала обсуждать с Японией возможность передачи ей двух из четырех южнокурильских островов в рамках переговоров о заключении мирного договора, передает ТАСС со ссылкой на японское агентство Киодо.

Источник, близкий к переговорному процессу, рассказал агентству, что одной из причин отказа российской стороны даже обсуждать такую возможность, стали беспокойства РФ, связанные с японско-американским военным альянсом.

Отказ также обусловлен опасениями, что возможный компромисс с Японией по территориальному вопросу может негативно сказаться на уровне поддержки власти со стороны российского населения, отмечает Киодо.

Четыре острова Южных Курил (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи) перешли к СССР в 1945 году по итогам Второй мировой войны. Япония не признает эти территориальные изменения и до сих пор называет Курильские острова «временно оккупированными северными территориями».

Такая позиция Токио в этом вопросе остается основным препятствием для заключения мирного договора между Россией и Японией по итогам Второй мировой войны, считают российские власти.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного соглашения. Стороны зафиксировали отказ от взаимных претензий, возникших в результате войны, а также отказ СССР от репарационных претензий к Японии после подписания мирного договора. Последующие переговоры не привели ни к какому результату.

Однако в ответ на заключение в 1960 года японско-американского договора безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. Россия за последние годы неоднократно указывала, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними не подлежит сомнению.

В середине сентября прошлого года Путин предложил Японии и заключить мирный договор «без всяких условий». «А потом на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы», — продолжил российский лидер. Однако японской стороне такая идея не понравилась. В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились активизировать этот процесс на основе двусторонней Совместной декларации от 19 октября 1956 года

В конце 2018 года Япония уже выразила готовность отказаться от притязаний на два острова Курильской гряды из четырех. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 21 января заявил, что можно рассчитывать на получение Шикотана и группы мелких необитаемых островов, в то время как ранее Япония претендовала еще и на Кунашир и Итуруп.

Переговоры Синдзо Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным, на которых затрагивалась в том числе и тема островов, прошли 22 января. Встреча продолжалась около трех часов, и на брифинге по ее завершении экспертам стало ясно, что переговорный процесс по мирному договору будет иметь очень продолжительный характер. Во время переговоров противники передачи Японии Южных Курил устроили серию пикетов у японского посольства в Москве.

29 июня в Осаке состоялись переговоры между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом России Владимиром Путиным. На совместной пресс-конференции по итогам переговоров глава японского правительства отметил, что стороны согласовали очередное посещение мест захоронения предков для бывших японских жителей южной части Курил, которое состоится в августе-сентябре этого года.

Абэ также подчеркнул, что они с президентом РФ подтвердили решимость продолжить переговоры по проблеме мирного договора и продвижению к реализации совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов.

В конце января 2019 года ВЦИОМ опубликовал данные социсследования, согласно которому 77% россиян выступают против передачи Южных Курил Японии. Что касается японцев, большинство их (88,2%) не верит, что территориальный спор будет решен при Абэ.