Россия отключает Северный поток

ЕС уже не верит в надежность поставок из России и готовится к газовой блокаде. Европа не способна быстро отказаться от российского газа, но подготовила долгосрочный план, а пока что собирается экономить: приглушить освещение, прикрутить батареи и в крайнем случае отключить промышленных потребителей, чтобы не замерзло население.

А в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что ЕС задумался о создании картеля из 27 стран союза с населением 450 млн человек, который мог бы установить предельную цену закупок российского газа по примеру задуманного Большой семеркой ценового потолка для российской нефти.

Что говорят цифры

Российский импорт до войны покрывал около 40% европейского потребления газа. Теперь эта доля уменьшилась до 25%, поскольку текущие поставки не превышают трети средних объемов за последние пять лет.

Еще три года назад Газпром ежедневно поставлял в Европу до 500 млн кубометров газа в сутки. К маю этого года поставки упали вдвое, до 250 млн, а за лето сократились еще вдвое — до 115 млн в августе. Причем при выключенном на профилактику Северном потоке экспорт в Европу опускался до исторического минимума: всего около 80 млн кубометров в сутки.

При этом страны ЕС сумели с опережением графика восполнить запасы в подземных газохранилищах до 80%, и сейчас они на четверть превышают прошлогодние показатели.

Bloomberg удалось ознакомиться с документом, подготовленным для закрытой встречи чиновников РФ 30 августа, в нем прогнозируется, что полное прекращение поставок газа в Европу, на главный экспортный рынок России, может стоить до 400 миллиардов рублей (6,6 миллиарда долларов) в год в виде утраченных налоговых поступлений. Полностью компенсировать потерю продаж новыми экспортными рынками не получится даже в среднесрочной перспективе.

Как следствие, добычу придется сократить, что будет угрожать целям Кремля по расширению внутренних поставок газа, говорится в отчете. Отсутствие технологии, необходимой для заводов сжиженного природного газа, «критическое» и может помешать усилиям по строительству новых.