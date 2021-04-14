Россия отправила отряд кораблей в Черное море

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Российские военные проведут артиллерийские стрельбы в акватории Черного моря. С этой целью были выведены в море фрегат, ракетные и десантные корабли Черноморского флота РФ, сообщает РИА Новости.

«Отряд кораблей Черноморского флота вышел в море для проведения артиллерийских стрельб в рамках контрольной проверки сил флота за зимний период обучения», – говорится в сообщении.

В отряд кораблей вошли фрегат Адмирал Макаров, малые ракетные корабли Грайворон и Вышний Волочек, ракетный корабль на воздушной подушке Самум, тральщик Иван Голубец, а также большие десантные корабли. Экипажи уже провели тренировку по преодолению условного минного заграждения.

«В море экипажи кораблей проведут одиночные и совместные зачетные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. Роль условного противника будут выполнять морские щиты-мишени», – указано в сообщении.

Также будут задействованы самолеты и вертолеты морской авиации и противовоздушной обороны российского флота.

Утверждается, что учение проводится в соответствии с планом контрольной проверки сил Черноморского флота за зимний период обучения в морском полигоне боевой подготовки в акватории Черного моря.

Ранее стало известно, что США отправили в Черное море два ракетных эминца – Donald Cook и Roosevelt. В минувшее воскресенье эти корабли вошли в акваторию Средиземного моря.