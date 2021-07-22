Россия отправила в Беларусь технику и военных

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В Беларусь в среду, 21 июля, прибыли первые воинские эшелоны с российскими военнослужащими и техникой. РФ направила их для участия в совместных учениях вооруженных сил двух стран Запад-2021. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны республики.

«Совместное стратегическое учение Запад-2021 пройдет на полигонах двух стран с 10 по 16 сентября», — говорится в сообщении военного ведомства.

Планируется, что в рамках учебных маневров Вооруженные силы России и Беларуси отработают использование группировок войск в целях обеспечения военной безопасности Союзного государства.

Стратегические учения Запад проводятся раз в четыре года.