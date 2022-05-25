Россия отсрочила дефолт еще на два месяца — СМИ

Всего до конца года выплаты по российским еврооблигациям составляют сумму почти 2 млрд долларов.

Издание отмечает, что в отличие от большинства ситуаций дефолта, у Москвы нет недостатка в деньгах. Плата за погашение долга меркнет по сравнению с доходами от экспорта нефти и газа — только в апреле рост цен на энергоносители позволил России получить 28 млрд долларов доходов.

Напомним, России удалось избежать дефолта в мае. Тогда инвесторы за день до истечения срока получили долларовые выплаты России.