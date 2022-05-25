Россия отсрочила дефолт еще на два месяца — СМИ

Россия провела выплату по госдолгу, намеченную на 27 мая, следующее погашение должно состояться только 23 июня, пишет The Guardian.
В прошлую пятницу Россия поспешила с форвардными платежами по двум международным облигациям — одной номинированной в евро и одной в долларах — за неделю до срока погашения.Теперь у РФ есть два месяца для выработки дальнейшей стратегии по обслуживанию своего внешнего долга. Накануне Минфин США объявил, что не продлит лицензию на обслуживание внешнего долга России. Из-за этого Минфин РФ не сможет доводить деньги до держателей международных облигаций. Таким образом, технический дефолт РФ может наступить уже в конце июля. Как пишет Reuters, своими действиями США приблизили Россию к грани исторического дефолта.
Всего до конца года выплаты по российским еврооблигациям составляют сумму почти 2 млрд долларов.
Издание отмечает, что в отличие от большинства ситуаций дефолта, у Москвы нет недостатка в деньгах. Плата за погашение долга меркнет по сравнению с доходами от экспорта нефти и газа — только в апреле рост цен на энергоносители позволил России получить 28 млрд долларов доходов.
Напомним, России удалось избежать дефолта в мае. Тогда инвесторы за день до истечения срока получили долларовые выплаты России.korrespondent.net