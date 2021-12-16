Россия передала США список требований по гарантиям безопасности

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Россия на фоне конфликта вокруг Украины передала США список требований по гарантиям безопасности. Помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, находящейся с визитом в Москве, переданы конкретные предложения, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ранее Россия сообщила, что замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе переговоров с Донфрид вновь заявил, что Москва настаивает на получении от НАТО письменных гарантий отказа от дальнейшего расширения на Восток. По словам Ушакова, президент России Владимир Путин надеется на позитивную реакцию Вашингтона и НАТО на предложения Москвы.

Гарантии безопасности

Накануне Путин призвал НАТО и США к незамедлительным переговорам о гарантиях безопасности для России и потребовал юридических гарантий безопасности для его страны. Он подчеркнул, что дальнейшее расширение НАТО на Восток, а также размещение в Украине и других соседних с РФ государствах систем вооружений должно быть исключено.