Россия передала США список требований по гарантиям безопасности

Россия на фоне конфликта вокруг Украины передала США список требований по гарантиям безопасности. Помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, находящейся с визитом в Москве, переданы конкретные предложения, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ранее Россия сообщила, что замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе переговоров с Донфрид вновь заявил, что Москва настаивает на получении от НАТО письменных гарантий отказа от дальнейшего расширения на Восток. По словам Ушакова, президент России Владимир Путин надеется на позитивную реакцию Вашингтона и НАТО на предложения Москвы.
Гарантии безопасности
Накануне Путин призвал НАТО и США к незамедлительным переговорам о гарантиях безопасности для России и потребовал юридических гарантий безопасности для его страны. Он подчеркнул, что дальнейшее расширение НАТО на Восток, а также размещение в Украине и других соседних с РФ государствах систем вооружений должно быть исключено.
Кремль и ранее требовал от НАТО гарантий безопасности, настаивая, в частности, на недопустимости приема Украины и Грузии в состав НАТО. В настоящее время вопрос о приеме этих двух стран в западный альянс не стоит, однако Украина весьма тесно сотрудничает с Западом, особенно с США.
В последнее время отношения между Россией и Западом заметно обострились из-за конфликта вокруг Украины. На фоне массированной переброски российских войск к границе с Украиной Запад опасается, что Россия начнет войну против этой страны. Кремль со своей стороны обвиняет Украину в наращивании вооружений с помощью Запада и критикует НАТО за проведение маневров возле российских границ.freecity.lv