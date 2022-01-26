Россия получила некоторые ответы от Запада

Фото: МИД РФ

Некоторые ответы на вопросы о гарантиях безопасности уже получены, заявил в среду, 26 января, замглавы МИД РФ Александр Грушко, пишет Интерфакс.

«Да, мы уже получили некоторые ответы на наши вопросы пока в устной форме. Но, во-первых, нам хочется знать, почему некоторые наши предложения неприемлемы», — заявил он.

По его словам, против предложений РФ «пункт за пунктом невозможно возражать».

Грушко заявил, что процесс эволюции европейской безопасности подошел к опасной черте, а предложения РФ, утверждает дипломат, «открывают прямой путь к движению в правильном направлении не только в деле обеспечения национальных интересов РФ, что для нас является фундаментальной задачей», но и в деле возвращения «строительства глобальной безопасности, учета интересов безопасности других».

«Мы убеждены в том, что мирный потенциал наших инициатив будет реализован и поддержан», — подчеркнул Грушко.

Он также сообщил, что РФ пока не получила ответ от НАТО. «Следующий этап будет, когда получим их ответы. Пока ничего не получали», — сказал он.

Кроме того, в МИД РФ считают, что западные партнеры выдумывают несуществующую агрессию России против Украины.

«Агрессия России против Украины существует только в воспаленных умах наших партнеров на Западе. Они могут любые санкции придумывать, но это все не относится к разряду реальной политики», — осказал замглавы МИД.

Отметим, в России ждут ответ США по гарантиям безопасности на этой неделе.