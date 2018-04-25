Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пообещал, что Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Путина. Главной темой обсуждения стал коронавирус и меры стран по противодействию и распространению инфекции.

Глава России выразил слова поддержки итальянскому народу и властям в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой. Путин отметил, что Российская Федерация готова оперативно помочь Италии.

«Условлено о тесном взаимодействии в борьбе с коронавирусом», — говорится в заявлении Кремля.

В частности, планируется доставить в Италию средства защиты, медицинское оборудование, мобильные комплексы для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также в страну будут направлены российские специалисты.

21 марта в Италии был установлен новый рекорд смертей от коронавируса. За сутки от инфекции погибли 793 человека, общее число погибших в стране составляет 4825.