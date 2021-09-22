Россия потратит на оборону почти $150 млрд за три года

Военные расходы России в 2022-2024 годах составят более 10,8 трлн рублей (почти $148 млрд — ред.). Об этом сказано в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на три года.

«Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная оборона» в 2022 году составят 3 510 419,6 млн рублей, в 2023 году — 3 557 223,3 млн рублей и в 2024 году — 3 811 777,5 млн рублей», — сказано в документе.

По отношению к объему ВВП соответствующего года доля военных расходов составит в 2022 году — 2,6%, в 2023 и 2024 годах — 2,5%.