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Россия продаст Индии оружие на $14,5 млрд

Фото kremlin.ru

Индия заказала у России различные вооружения и военную технику на $14,5 млрд. Об этом сказал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, сообщает ТАСС в среду, 4 сентября.

«Прошлый год и сегодняшний день ознаменовали собой появление огромного по сравнению со всеми остальными годами портфеля заказов на $14,5 млрд. Это очень значимая цифра и, действительно, это прорыв», – заявил Шугаев.

Он также напомнил, что в прошлом году, несмотря на то, что Индия находилась под давлением со стороны США, были подписаны крупные контракты на поставку систем С-400, фрегатов проекта 11356, а также большой партии боеприпасов.

«На сегодняшний день продолжаем переговоры по поставке и лицензионному производству переносного зенитного ракетного комплекса Игла-С для Индии. Мы в прошлом году, как вы знаете, выиграли тендер почти на миллиард долларов», – отметил Шугаев.

Также он сообщил о подписанном сегодня межправительственном соглашении о производстве запасных частей в Индии для российской военной техники и вооружений. «Этот документ дает основу и принципы взаимодействия наших предприятий с нашими индийскими партнерами по этой теме», – сказал Шугаев.

Кроме того, глава ФСВТС отметил, что в условиях санкций были определенные проблемы с платежами. «Сегодня вопрос урегулирован, механизмы найдены, и эта проблема перестала быть в нашем военно-техническом сотрудничестве значимой», – сообщил Шугаев.

«На повестке дня сегодня два важнейших проекта. Это локализация производства вертолетов Ка-226 и создание производства автоматов Калашникова сотой серии», – сказал Шугаев, добавив, что речь идет о локализации производства весьма высокого уровня – по вертолетам на 80%, а по автоматам почти на 100%.

Напомним, в мае нынешнего год Индия получила на вооружение первый из 22 многоцелевых ударных вертолетов AH-64E Apache. Контракт с США был заключен в сентябре 2015 года.

korrespondent.net

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