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Россия проведет учения в Арктике

Фото pixabay.com

Арктическая группировка Северного флота РФ вышла из Североморска в очередной поход по морям Северного Ледовитого океана, который продлится два месяца.

Он пройдет в том числе в районах трассы Северного морского пути. Поход выполняется для обеспечения защиты интересов России в Арктике.

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Состав отряда на первом этапе будет представлен противолодочным кораблем, спасательно-буксирным судном и танкером. Затем в отряде будет до восьми кораблей и судов обеспечения.

Экипажи судов примут участие в нескольких учениях по обороне островных и континентальных территорий страны в регионе и по обеспечению безопасности судоходства и других видов морской экономической деятельности.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что изменение климата в Арктике запустило конкурентную борьбу за богатые ресурсы региона, которые было трудно извлечь.

freecity.lv

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