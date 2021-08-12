Россия проведет учения в Арктике

Арктическая группировка Северного флота РФ вышла из Североморска в очередной поход по морям Северного Ледовитого океана, который продлится два месяца.
Он пройдет в том числе в районах трассы Северного морского пути. Поход выполняется для обеспечения защиты интересов России в Арктике.
Состав отряда на первом этапе будет представлен противолодочным кораблем, спасательно-буксирным судном и танкером. Затем в отряде будет до восьми кораблей и судов обеспечения.
Экипажи судов примут участие в нескольких учениях по обороне островных и континентальных территорий страны в регионе и по обеспечению безопасности судоходства и других видов морской экономической деятельности.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что изменение климата в Арктике запустило конкурентную борьбу за богатые ресурсы региона, которые было трудно извлечь.freecity.lv