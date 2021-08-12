Россия проведет учения в Арктике

Состав отряда на первом этапе будет представлен противолодочным кораблем, спасательно-буксирным судном и танкером. Затем в отряде будет до восьми кораблей и судов обеспечения.

Экипажи судов примут участие в нескольких учениях по обороне островных и континентальных территорий страны в регионе и по обеспечению безопасности судоходства и других видов морской экономической деятельности.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что изменение климата в Арктике запустило конкурентную борьбу за богатые ресурсы региона, которые было трудно извлечь.