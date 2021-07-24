Россия провела учения по защите интернета

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В России прошли учения по устойчивости российского сегмента интернета в рамках подготовки к иностранным санкциям и защиты от киберпреступности. Это подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

Он отметил, что инфраструктура должна быть готова к санкционному давлению извне и действиям киберпреступников.

«Нам известно, да, об этих учениях. Они актуальны», — сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать информацию СМИ о таких учениях.

Он пояснил, что набирает обороты киберпреступность, и существует дефицит активного международного взаимодействия в борьбе с ней. С другой стороны, по словам Пескова, существуют риски санкций.

«Мы также живем в век, когда многие страны являются апологетами политики санкций и рестрикций. Инструментарий этой политики является абсолютно непредсказуемым, поэтому нужно быть готовым ко всему. Рассчитывая, естественно, на взаимодействие и сотрудничество в первую очередь», — добавил Песков.

Информацию о результатах учений Песков порекомендовал журналистам запросить в Роскомнадзоре и Минцифры.