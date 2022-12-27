Россия пытается вернуться на газовый рынок Европы

Россия готова возобновить поставки газа в Европу. Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, речь идет о поставках газа по газопроводу Ямал-Европа, сообщает Unian.net со ссылкой на «Радио Свобода».
«Европейский рынок остается актуальным, поскольку дефицит газа сохраняется, а у нас есть возможности для возобновления поставок. К примеру, не вовлеченным остается трубопровод Ямал-Европа, остановленный по политическим мотивам», — сказал Новак.
Кроме того, по словам Новака, в России обсуждают дополнительные поставки газа через Турцию.
Газопровод «Ямал-Европа»:
Газопровод «Ямал-Европа» – российский магистральный экспортный газопровод протяженностью 4196 км, построенный предприятием Ленгазспецстрой.
Соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с конечными потребителями в Западной Европе.
Начинается в газотранспортном узле в г. Торжок (Тверская область). Проходит через территорию России (402 км), Беларуси (575 км), Польши (683 км) и Германии.
Конечная западная точка МГ «Ямал-Европа» — компрессорная станция «Мални» (в районе Франкфурта-на-Одере) близ немецко-польской границы, где он подключен к газопроводу JAGAL.
Общая протяженность газопровода «Ямал-Европа» превышает 2000 км, диаметр – 1420 мм. Проектная мощность – 32,9 млрд м³ газа в год. Количество компрессорных станций на газопроводе – 14 (3 – в России, 5 – в Беларуси, 5 – в Польше и одна – в Германии).