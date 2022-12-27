Россия пытается вернуться на газовый рынок Европы

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Россия готова возобновить поставки газа в Европу. Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, речь идет о поставках газа по газопроводу Ямал-Европа, сообщает Unian.net со ссылкой на «Радио Свобода».

«Европейский рынок остается актуальным, поскольку дефицит газа сохраняется, а у нас есть возможности для возобновления поставок. К примеру, не вовлеченным остается трубопровод Ямал-Европа, остановленный по политическим мотивам», — сказал Новак.