Россия расширила эмбарго на украинские продукты

Кроме того, в РФ запрещено ввозить кетчуп и другие томатные соусы, супы и бульоны, а также заготовки для их приготовления, воду, включая минеральную и газированную, мороженное и прочие виды пищевого льда.

Теперь также невозможными будут поставки жмыхов и продуктов, используемых на корм скоту, некоторых видов лесоматериалов и упаковочной тары.

Такое решение принято Москвой в соответствии с указом президента РФ от 22 октября 2018 года О применении специальных экономических мер в связи с недружественными мерами Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации.

Напомним, в марте украинское правительство расширило перечень российских товаров, запрещенных к ввозу в Украину. В список были внесены пшеница, подсолнечное масло, моющие средства, газетная бумага, туалетная бумага, косметические салфетки, полотенца для рук, скатерти и салфетки и другие товары.