Россия расширила персональные санкции против ЕС

Россия приняла решение расширить санкционный список чиновников Евросоюза, котором запрещен въезд в страну. Такое решение приняли в ответ на аналогичное расширение в ЕС, сообщает МИД РФ в среду, 23 сентября.

«В последнее время Европейский союз отметился рядом недружественных шагов в отношении нашей страны и российских граждан. Действуя, как и прежде, в обход существующих международных норм, ЕС продолжает расширять свой санкционный инструментарий и применять его под надуманными и порой абсурдными предлогами. В ответ на действия Европейского союза российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза», — говорится в сообщении.

При этом в МИД РФ не называют имен чиновников, попавших под санкции.

Напомним, в ЕС продлили персональные антироссийские санкции на полгода. При этом сообщалось, что в ближайшее время в санкционный список будут добавлены еще 15 человек и несколько организаций за строительство Керченского моста.