Россия решила выслать 45 дипломатов Польши

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В пятницу, 8 апреля, российский МИД объявил персонами нон грата 45 польских дипломатов из посольства в Москве и генконсульств в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге. Они должны уехать из России до вечера 13 апреля.

Такую ноту вручили послу Польши Кшиштофу Краевскому, который сегодня был вызван в МИД РФ.

Дипломату выразили «решительный протест по поводу необоснованного объявления» 23 марта 45 российских дипломатов персаонами нон грата по обвинению в шпионаже.

«Послу заявлено, что расцениваем такой шаг как подтверждение сознательного стремления Варшавы окончательно разрушить двусторонние отношения. Ответственность за это полностью лежит на польской стороне», – заявили в ведомстве Сергея Лаврова.

Напомним, по состоянию на 6 апреля 18 стран объявили о высылке российских дипломатов. На родину отправятся 318 россиян.