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Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами

Фото из открытых источников

Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.

Исключение сделано только для рейсов из Москвы в столицы других государств, а также чартеров для вывоза россиян.

«В соответствии с поручением правительства Российской Федерации NТГ-П12−2111 от 20.03.2020 с 00:00 часов по московскому времени 23 марта 2020 года вводится временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории Российской Федерации на территорию иностранных государств», — говорится в сообщении Росавиации.

Ранее российские туроператоры аннулировали все зарубежные туры с датами вылетов до конца апреля, а чартерные перевозчики отменили все завозные рейсы на заграничные курорты. С 18 марта в России действует временный запрет на въезд в страну всех иностранцев и лиц без гражданства.

На воскресенье, 22 марта, в России зарегистрировано 367 случае заражения коронавирусной инфекции (+67 за сутки).

А в мире количество инфицированных достигло 316 тысяч. Из них 13 595 человек скончались, согласно данным, полученным американским университетом Джона Хопкинса из официальных источников.

Италия продолжает лидировать в Европе по числу заболевших и летальных исходов — 53,5 тысячи инфицированных, 4 825 смертельных случаев.

В Испании зафиксировано 28 572 случая заражения, скончались 1 720 пациентов.
В Германии — 23 129 инфицированных, 93 погибших.
Во Франции — 14 485 зараженных, 562 умерли.
В Швейцарии — 6 100 положительных анализов на коронавирус, 80 летальных исходов.
В Великобритании — 5 071 больных COVID-19, 233 человека погибли.
В Нидерландах — 3 643 зараженных, 136 умерших.
В Австрии — 3 021 инфицированный, восемь погибших.
В Бельгии — 2 815 больных, 67 смертей.
В Норвегии — 2 216 (семеро погибли),
В Швеции — 1 770 (20).
В Дании — 1 420 (13).
В Португалии — 1 280 (12).
В Греции — 530 (13).

В США на воскресенье, 22 марта, зафиксированы 26 747 случаев заражения коронавирусом при 326 случаях смертельного исхода.

В Азии на первом месте остается Китай, где с декабря прошлого года число жертв коронавируса в стране достигло 3 261 человек, зарегистрировано 81 395 случаев заболевания.

В Южной Корее зарегистрировано 8 897 зараженных, скончались 104 человека.

В Иране число жертв достигло 1 566 при 20 610 инфицированных.

В Японии зафиксировано 1 055 случаев заражения при 35 умерших.

Менее тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще более чем в 150 странах и районах мира.

Всего в мире на домашнем карантине находится около 1 млрд человек. В США режим «оставаться дома» объявлен примерно для трети населения.

NEWSru.com

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