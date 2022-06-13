Россия с начала войны заработала на экспорте энергоносителей 93 млрд евро

Если говорить об отдельных государствах, то самым важным импортером был Китай (12,6 млрд евро), на втором месте — Германия (12,1 млрд евро), на третьем — Италия (7,8 млрд евро).

Главная статья доходов — сырая нефть

Доходы Россия получает в основном от продажи сырой нефти (46 млрд евро), почти вдвое меньше поступлений от газа, экспортируемого по трубопроводам (24 млрд евро), а остальные доходы поступают от продажи нефтепродуктов (13 млрд), сжиженного природного газа (5,1 млрд) и, наконец, угля (4,8 млрд).

В то время, как некоторые государства (такие как Польша, Финляндия и страны Балтии) сократили свой импорт после начала войны, другие увеличили закупки — к их числу относятся Китай, Индия и входящая в Евросоюз Франция обращает внимание аналитик CREA Лаури Мюллювирта. «Пока ЕС рассматривает возможность ужесточения санкций против России, Франция увеличила свой импорт, став крупнейшим в мире покупателем российского СПГ», — заявил финский эксперт. По его мнению, заявления Парижа должны совпадать с его действиями.

В начале июня Европейский Союз принял решение о частичном эмбарго на импорт нефти из России из-за развязанной Москвой войны в Украине. Однако санкции пока не распространяются на российский газ, от которого ЕС находится в сильной зависимости.