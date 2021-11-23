Россия считает незаконными новые санкции против СП-2

Фото Nord Stream 2

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 23 ноября, прокомментировал информацию о новых санкциях США против проекта Северный поток-2, пишет Интерфакс.

«Считаем это незаконным, неправильным, тем более на фоне напряженных попыток развивать утраченный ранее диалог», — сказал он.

Песков добавил, что «санкции по Северному потоку – это продолжение санкционного языка, от которого никак упорно не хочет отказываться Вашингтон».

Ранее СМИ сообщили, что США намерены добавить в санкционный список по СП-2 компанию, связанную с Россией, и два суда.

Напомним, неделю назад процесс сертификации Nord Stream 2 AG был приостановлен в Германии.