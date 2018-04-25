Россия снимает ряд ограничений на выезд за рубеж и въезд в страну

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Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал указ, отменяющий некоторые ограничения на выезд граждан за границу и въезд в РФ иностранцев.

Так, граждане России смогут выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, живущих за границей, а также отправиться на работу, учёбу или для лечения.

В РФ смогут въехать иностранцы, нуждающиеся в лечении в российских клиниках, а также все, имеющие в России близких родственников, опекунов и попечителей, нуждающихся в уходе.

Министр подчеркнул, что решение принято в связи с массой обращений граждан.

По последним данным, в РФ число выявленных случаев коронавируса составляет 476 658 (+8985 за сутки), 230 688 из них увже выписаны из больниц (+3957), число летальных исходов выросло на 112 человек и составляет 5 971.