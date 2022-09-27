Россия создаст мобильный военкомат на границе с Грузией

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Российских мужчин начнут забирать в армию прямо на границе с Грузией. В частности, на местном пограничном пункте откроют мобилизационный военкомат. Об этом сообщает МВД Северной Осетии.

В сообщении говорится, что на КПП Верхний Ларс возле грузинской границы в ближайшее время развернут мобилизационный пункт военкомата.