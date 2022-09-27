Россия создаст мобильный военкомат на границе с Грузией

Российских мужчин начнут забирать в армию прямо на границе с Грузией. В частности, на местном пограничном пункте откроют мобилизационный военкомат. Об этом сообщает МВД Северной Осетии.
В сообщении говорится, что на КПП Верхний Ларс возле грузинской границы в ближайшее время развернут мобилизационный пункт военкомата.
Власти уточнили, на этом пограничном пункте разрешат пеший переход через границу с Грузией.
Напомним, что КПП в Грузии перевели на особый режим из-за существенного роста транспортного потока.
Как известно, после того, как президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, во многих городах РФ начались протесты.korrespondent.net