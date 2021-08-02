Россия удвоила количество военной техники на границе с Афганистаном

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Россия увеличила свой военный контингент у афганской границы до 1800 человек перед совместными учениями с Узбекистаном и Таджикистаном, запланированными на 5-10 августа. Об этом сообщает Интерфакс в понедельник, 2 августа.

«Наращивание сил и средств осуществлено за счет артиллерийских, танковых, мотострелковых и разведывательных подразделений 201-ой военной базы», — заявили в Центральном военном округе.

Таким образом число военных РФ в регионе возросло примерно на 300 человек, с 1500 до 1800, а техники — с примерно 300 единиц до 500.

Отметим, что Россия проводит совместные учения с Узбекистаном и Таджикистаном в Хатлонской области Таджикистана, на границе с Афганистаном.